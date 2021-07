Sports de glisse - S’envoler est tout un art

Glisse – S’envoler est tout un art Avec l’avènement du foiling, les sports nautiques sont entrés dans une nouvelle dimension. Mais avant de penser kite, wing ou planche à voile, il est impératif de passer son «permis de voler». Mode d’emploi en compagnie d’Yvan Killisch, le boss de Force 5 à Genève. Grégoire Surdez

Très vite, les sensations sont au rendez-vous lorsque la planche décolle tel un avion miniature. Yvain Genevay

Et si c’était un jeu d’enfant? Ça se saurait, non? Tout a l’air si simple. Fluidité, silence, finesse, vitesse… Les libellules ont envahi les eaux du globe. Et la région lémanique n’échappe pas au phénomène. À Paros, dans les Cyclades, à Malcesine sur le lac de Garde, ou au Vengeron, à Chambésy, c’est le même phénomène. Les insectes filent à toute allure sous le regard souvent interloqué et admiratif de ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme. En cas de coup de vent, le ciel bleu se teinte de mille et une couleurs dans un invraisemblable méli-mélo de voiles. Par quel miracle tous ces fous volants parviennent-ils à ne pas se transformer en pelote de laine? Ils maîtrisent leurs engins.