Conseils sur la sexualité – «S’épanouir sans brûler les étapes» Une vie sexuelle un brin trop plan-plan? On y met du piment, tout en respectant ses valeurs. Nicolas Leuba

Dessin d’illustration Lavipo

«Lorsque je parle à mes amies de ma sexualité, j’ai le sentiment d’être une extraterrestre et qu’un univers incroyable m’échappe, et mes rapports sexuels me paraissent bien simples. Je ne sais plus qu’en penser.»