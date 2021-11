Football – Sepp Blatter va droit au procès. Mais pourra-t-il y participer? Après enquête, le parquet fédéral accuse les ex-dirigeants, Sepp Blatter et Michel Platini, d’escroquerie dans l’affaire du paiement suspect. Il ne manque plus que l’aval du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone pour qu’un procès n’ait lieu. Brice Cheneval

Sepp Blatter (à gauche) et Michel Platini (à droite) lors d’un congrès de la FIFA en juin 2014. AFP

Nouvel épisode du feuilleton Blatter-Platini. Et celui-ci est de taille. Les deux hommes ont été renvoyés devant la justice suisse par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans l’affaire du paiement suspect de 2 millions de francs versés à Michel Platini par la FIFA.

Au terme de six années d’enquête, le parquet fédéral accuse les deux prévenus d’avoir «illicitement arrangé» cette opération financière et les poursuit pour «escroquerie», «abus de confiance», «gestion déloyale» ainsi que «faux dans les titres». Cette étape de procédure ouvre en grand la voie à un procès. La décision finale revient au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, chargé de valider l’acte d’accusation du MPC.

«J’attends le procès avec impatience et optimisme» Sepp Blatter

Sepp Blatter, par l’intermédiaire de son porte-parole, ne se dit pas surpris par les événements. «J’attends le procès avec impatience et optimisme, réagit le Valaisan de 85 ans dans un communiqué. J’espère que cette histoire prendra fin et que tous les faits seront éclaircis.»

Du côté de Michel Platini, la réaction est plus véhémente: «Ces méthodes sont le prolongement de l’acharnement du MPC à vouloir me mettre indûment en cause dans un dossier dans lequel mon entière bonne foi avait été reconnue. Je conteste intégralement ces accusations infondées et injustes.» L’ancien président de l’UEFA assure être «parfaitement confiant et serein quant à l’issue de cette procédure».

«Je ne sais pas s’il pourra supporter un procès sur plusieurs jours» Thomas Renggli, porte-parole de Sepp Blatter



Les faits incriminés remontent à dix ans. En 2011, Michel Platini a fait valoir une créance de 2 millions de francs, validée par la FIFA et censée couvrir son rôle de conseiller de Sepp Blatter entre 1998 et 2002, lorsque ce dernier présidait l’instance mondiale. Pourtant, cette activité a été entièrement rétribuée en vertu d’un contrat signé par les deux hommes en 1999 et moyennant une rémunération de 300’000 francs annuels. Le MPC en a déduit que ce versement de 2 millions de francs «a porté atteinte au patrimoine de la FIFA et procuré à M. Platini un enrichissement illégitime».

Si procès il devait y avoir, celui-ci ne devrait pas débuter avant le mois d’avril. Et il n’est pas certain que Sepp Blatter puisse se déplacer au Tessin. Basé à Zurich, l’ex-patron du football mondial jongle avec une santé précaire. «En ce moment il va bien mais la réalité change en permanence, confie son porte-parole, Thomas Renggli. Je ne sais pas s’il pourra supporter un procès sur plusieurs jours. On avisera selon l’évolution de la situation.»

