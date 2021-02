Hockey sur glace – Sept absents pour Lausanne à Bienne? Floran Douay (malade) ne s’est pas entraîné, lundi matin. Aucun blessé ne semble prêt à faire son retour au jeu en vue du déplacement de mardi dans le Seeland. Jérôme Reynard

Floran Douay pourra-t-il tenir sa place mardi soir? freshfocus

Floran Douay avait rejoint la liste des absents, lundi matin à l’entraînement du LHC. Malade (un souci à l’estomac), l’attaquant français sera-t-il suffisamment remis pour affronter le HC Bienne, mardi soir à la Tissot Arena? Réponse dans la journée. Une chose est sûre: Craig MacTavish devra toujours composer sans Cody Almond (dos), Benjamin Antonietti (genou), Mark Barberio (gène musculaire), Ken Jäger (commotion), Josh Jooris (déchirure musculaire) ni Guillaume Maillard (genou, fin de saison).

Barberio est celui qui pourrait revenir au jeu le plus rapidement, peut-être dès ce week-end. Almond, lui, est attendu sur la glace la semaine prochaine, Antonietti la suivante, alors que Jooris sera sans doute indisponible plus longtemps. La situation de Jäger est plus difficile à évaluer, même si John Fust nous a confié que l’attaquant de 22 ans était «sur la bonne voie».