Vatican – Sept autres gardes suisses testés positifs au coronavirus Le nombre total de malades répertoriés au Vatican s’élève à onze personnes parmi les gardes suisses. Celles-ci sont en isolement et des contrôles supplémentaires sont en cours.

Des mesures ont été prises, notamment en termes de planification du service pour les gardes suisses. KEYSTONE

Sept autres cas positifs sont apparus au sein de la Garde suisse, après des contrôles effectués ces derniers jours. Le nombre total de malades répertoriés au Vatican s’élève ainsi à onze.

Les personnes concernées sont en isolement et des contrôles supplémentaires sont en cours, a indiqué la Garde suisse pontificale jeudi dans un communiqué. Des mesures ont été également prises, notamment en termes de planification du service. Cela doit permettre d’éviter tout risque de contagion dans les lieux où la Garde suisse est en service.

Quatre gardes suisses ont été testés positifs durant le week-end, et trois autres ces dernières semaines. Lundi, le porte-parole du Vatican n’a pas précisé si le pape François avait été en contact avec certains des gardes infectés mais il a souligné que tous les gardes portent le masque et observent les mesures sanitaires, à l’intérieur comme à l’extérieur, en service ou non.

Le 4 octobre, 38 nouveaux gardes suisses avaient prêté serment lors d’une traditionnelle cérémonie qui s’est déroulée en plein air dans la cour Saint-Damase du palais apostolique, avec 220 personnes, soit 10% de l’assistance habituelle. La veille, ces jeunes recrues, accompagnées de quelques membres de leur famille, avaient été reçues, non masqués, par le pape dans le palais apostolique.

ATS/NXP