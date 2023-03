À découvrir avant tout le monde – Sept avant-premières à voir cette semaine à Lausanne Les Rencontres 7e art Lausanne étoffe sa programmation avec une ribambelle de films projetés en exclusivité à Lausanne, du 4 au 12 mars. Tour d’horizon Cécile Lecoultre Francois Barras Gérald Cordonier Boris Senff

«Sur les chemins noirs»: Jean Dujardin joue Sylvain Tesson

Le réalisateur Denis Imbert prend ses libertés pour mieux respecter le récit du routard des lettres, Sylvain Tesson. En 2014, en visite à Chamonix chez son ami Jean-Christophe Rufin, cet amateur de sensations fortes monte sur le toit, une vieille habitude chez lui. Mais cette fois, il chute. Victime de multiples fractures et traumatismes, de surdité, Tesson se promet que s’il s’en sort, il traversera la France à pied, par les campagnes du Mercantour au Cotentin. Jean Dujardin l’interprète. À suivre, forcément.

«The Whale», une raz de marée émotionnel

Lors de la dernière Biennale de Venise, «The Whale» («La baleine») a quasi provoqué un raz de marée émotionnel dans la lagune. Longtemps absent des écrans après avoir triomphé puis déçu dans la série des «Momie», Brendan Fraser, 54 ans, se livre à une performance monstrueuse en père malheureux atteint d’obésité morbide. Enfouie dans 270 kilos massifs, la douleur de ce professeur d’anglais vivant en ermite dans l’Idaho explose à l’écran. Le film baigné de larmes assumées sacre aussi le retour du réalisateur Darren Aronofsky. Son acteur a été cité aux prochains Oscars, le film concourt aussi dans la catégorie Meilleur maquillage.

«Le bleu du caftan», une chronique marocaine

La merveilleuse actrice Lubna Azabal emporte cette chronique marocaine de l’amour qui ne dit pas son nom. Dans la peau de Mina, la brune flamboyante cache les secrets de son époux Halim depuis toujours. Quand elle tombe malade, qu’il faut engager un apprenti dans leur boutique, Halim ne peut plus cacher ses préférences sexuelles. Pudeur et audace s’entrelacent sous la direction de Maryam Touzani, remarquée dans les festivals en coscénariste de son époux Nabil Ayouch.

«A Forgotten Man», affaire d’état

Le réalisateur Laurent Nègre persiste à fouiller les affaires d’États. Jusqu’ici, le Genevois avait brassé des dossiers «en cours», l’immigration clandestine dans «Opération Casablanca» ou la diplomatie mondiale dans «Confusion». Le voici en plein flash-back. En 1945, Heinrich Zwygart, ambassadeur de Suisse, fuit Berlin bombardée, après huit ans passés au cœur du Reich. Durant ce mandat, le diplomate a cédé à de terribles compromis. À son tour de craindre pour sa paix personnelle.

«The Lost King», the last Frears

Le réalisateur Stephen Frears s’inspire de l’authentique aventure de Philippa Langley, une autodidacte qui se bagarra pour éclaircir le mystère Richard III. Le dernier des Plantagenêt inspira les tragédiens, notamment Shakespeare qui en fait un tyran, pleutre de surcroît. Voir son ultime tirade en 1485: «Mon royaume pour un cheval!» Pragmatique, l’enquête de Philippa Langley l’amena à déterrer son squelette sous un parking à Leicester en 2012.

Deux avant-premières italiennes Afficher plus Trois ans après le décès de son frère Vittorio, Paolo Taviani reprend du service en s’attaquant à Luigi Pirandello, avec «Leonora Addio». Le célèbre monteur italien Roberto Perpignani présentera le film, le mercredi 8 à 20 h 30 (v.o s-t. fr., 14 (16). Mardi 7 à 20 h 30, place à «Marcia su Roma» de Mark Cousins. Dans cet essai documentaire (photo), le cinéaste irlando-écossais relate la montée du fascisme dans les années 1920 (v.o s-t. fr., 14 (16).

«Rue des dames» avec La rumeur

L’œil n’étant pas situé loin de la bouche, et l’ensemble étant dans certains cas relié à un cerveau remarquablement irrigué, il n’est pas étonnant que ces deux-là aient refusé de choisir entre le micro et la caméra, l’art de la punchline hip-hop et celui de l’uppercut visuel, la musique et le cinéma.

Depuis un quart de siècle, La Rumeur enfle. D’abord collectif en colère né parmi la deuxième vague du rap francophone, elle s’est ensuite incarnée dans le travail filmique de ses principaux promoteurs, Ékoué Labitey et Hamé Bourokba. Avec assez de «street credibility» pour mettre tout Pigalle en bouteille – plus un procès long de huit ans pour «diffamation publique envers la Police nationale» intenté par le président français de la République de l’époque (tant qu’à faire) –, La Rumeur sait de quoi elle cause: de la vie des «gens de peu», qui tentent de survivre dans les mégapoles gentrifiées, du clash quotidien entre misère et opulence, débrouille et mépris.

C’est de cela que traite le troisième long métrage du duo, «Rue des dames», suivant à nouveau «une fille dans un monde de mecs», celui du foot business, après avoir filmé l’envers de l’industrie du hip-hop en donnant son premier rôle à la rappeuse lausannoise La Gale, dans «De l’encre» (2011). «Rue des dames» est une immersion réaliste, où s’enferrent riches comme pauvres, que le duo filme en entomologistes. Puissant et sombre comme son rap, dont il donnera un exemple sur scène et lors d’une rencontre avec le public.

«Sage-homme»

«Sage-homme» Karin Viard endosse la blouse d’une sage-femme chargée de former un étudiant recalé à l’école de médecine. Ce Léopold déçu est incarné par le musicien de hip-hop Melvin Boomer.

Me 8 (20 h) – Pathé FlonComédie (France – 105’), de Jennifer Devoldère, avec Karin Viard. FRENETIC FILMS

«Ailleurs si j’y suis»

«Ailleurs si j’y suis» Sur un coup de tête, Mathieu plaque sa famille et son job, trouve refuge dans la forêt. Une adaptation du réalisateur belge François Pirot.

En prés. de François PirotJe 9 (18 h) – Pathé Les Galeries

Chronique (France – 103’), de Francois Pirot, avec Jérémie Renier. DR

«Think Restored»: 3 films restaurés à redécouvrir Afficher plus Les années passent, les supports cinématographiques aussi. Le nitrate avait cédé sa place à l’acétate puis à la vidéo, avant que les usages domestiques (VHS, DVD) ne se généralisent et que le numérique s’impose, en salles aussi. En attendant que le stockage ADN ne devienne la nouvelle norme, il reste à assurer la survie des chefs-d’œuvre du septième art puisque l’on estime que 50% des films de l’histoire du cinéma auraient déjà disparu, un chiffre qui monterait même à 80% pour les muets d’avant 1930… Alors que de nombreuses bobines se dégradent irrémédiablement, la restauration devient parfois urgente. Les Rencontres 7e Art Lausanne présentent trois films récemment remis à neuf, à chaque fois avec l’aide de la Cinémathèque suisse, qui concourt souvent à ce type de projets menés par sa consœur française. «Nous avons des liens étroits, initiés par les bons rapports entre Henri Langlois et Freddy Buache», rappelle Frédéric Maire, son directeur. Cette participation, parfois très minoritaire, permet à l’institution suisse de se garantir les formats numériques et les droits de diffusions nationaux sur des films dont les copies en sa possession sont devenues de très mauvaise qualité. On pourra s’étonner de retrouver dans la liste le «Mauvais Sang» de Leos Carax de 1986. «Aujourd’hui, un film tourné en pellicule mais non numérisé devient invisible: on ne peut plus le projeter!» s’exclame Frédéric Maire. Dans ce cas, ce transfert – où il s’agit «de faire entrer les ronds du grain de l’image dans les carrés des pixels numériques» – s’accompagne d’un nettoyage. Plus cruciaux sont les enjeux autour de «La Maman et la Putain» de Jean Eustache, film de 1973 qui marquait un renouveau du cinéma français dans les prolongements de la Nouvelle Vague, ou «Les Années Lumière» du défunt Alain Tanner, Grand prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1981 et restauré en collaboration avec l’association qui défend les intérêts du cinéaste genevois.

