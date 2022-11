Gens d’ici et d’ailleurs – Sept cents tandems signent un succès de l’intégration Créée il y a cinq ans, l’association PAIRES crée des duos faits de personnes issues de l’asile et de bénévoles locaux. Le bilan est réjouissant. Gregory Wicky

Deux tandems formés par PAIRES sur les escaliers du palais de Rumine, où l’association a l’habitude de fixer les premiers rendez-vous. De g. à dr: Michael Jacob et Loïse Delacrétaz; Ehsanullah Sadat et Laurence Jeangros. FLORIAN CELLA

En octobre 2017, «24 heures» publiait un article annonçant la création de l’association PAIRES (Projet Aide à l’Inclusion des Réfugiés En Suisse). Lancée par trois étudiants, elle visait à faire se rencontrer des migrants et des bénévoles prêts à partager de leur temps, histoire de faciliter l’intégration des premiers et d’enrichir le quotidien des deux. Cinq ans plus tard, les membres actuels du comité, que nous avons rencontrés autour de la table d’un café lausannois, font part d’un bilan «inespéré».

«Nous pensions créer peut-être 10 ou 20 tandems les six premiers mois, raconte l’ancienne présidente, Lysiane Adamini. En fait, ça a décollé tout de suite. Nous en avons eu cinquante en trois mois. Aujourd’hui, nous en comptons 700, dont plus de 400 sont encore actifs.»

«Comme une sœur» Afficher plus L’album de PAIRES compte de jolies histoires. «Un de nos anciens tandems a même créé ensemble un spectacle de danse», sourit Pauline Inembe-Colombini. Le duo que nous avons rencontré est formé de Loïse Delacrétaz, 29 ans, et de Michael Jacob, 30 ans. Qu’est-ce qui a poussé cette Vaudoise, active dans le marketing et le coaching PNL, et cet Érythréen, en Suisse depuis sept ans et fraîchement titulaire d’un CFC d’électricien, à tenter l’aventure? Loïse: «Je rentrais d’un long voyage de deux ans autour du monde. Ça m’a donné des envies d’ouverture, de rencontres. J’avais envie d’apporter une amitié à quelqu’un qui pouvait en avoir besoin.» Ça tombe bien, c’était le cas de Michael: «C’était parfois difficile ici, au début. Avec Loïse, nous nous voyons depuis avril, cette relation me fait beaucoup de bien.» Elle a tenté en vain de le convertir au yoga, alors ils se voient principalement pour partager un repas. L’occasion aussi pour Michael de perfectionner son français. «Il m’a fait découvrir le meilleur resto érythréen de la ville, sûrement du pays!» L’intéressé sourit, apparemment d’accord: «Je sais que je peux compter sur elle. Pour moi, elle est plus qu’une amie, elle est comme une sœur.»

Le principe est simple. Migrants et bénévoles – ou «binômes d’ici» et «binômes d’ailleurs», dans le parler de l’association – s’inscrivent chacun de leur côté, mentionnant leur âge, le type de personne qu’ils aimeraient rencontrer, leurs centres d’intérêt. L’association crée des matches et les chapeaute lors de leur première rencontre, puis les laisse voler de leurs propres ailes, au gré de cours de langues, de repas, de séances de sport…

«Après un an, beaucoup nous disent être simplement devenus des amis, alors nous n’intervenons plus.» Noelia Mucientes, secrétaire

«L’idée est qu’ils se voient au minimum une heure par semaine en moyenne, explique Noelia Mucientes. Nous assurons ensuite un suivi après un mois, puis six mois, puis une année. À ce stade, beaucoup nous disent être simplement devenus des amis, alors nous n’intervenons plus.»

Plus de femmes bénévoles

Secrétaire de l’association, elle occupe l’unique poste rémunéré du comité (à un taux de 25%). Ce dernier compte aujourd’hui une vingtaine de membres, parmi lesquels plusieurs anciens «binômes d’ailleurs». L’association, basée à Lausanne mais active dans tout le canton, gère une liste d’attente de plus de 130 migrants, les bénévoles locaux étant pour l’heure une denrée plus rare. Parmi ceux-ci, les femmes sont plus nombreuses, alors que les hommes sont surreprésentés chez les migrants. Ces derniers viennent le plus souvent d’Érythrée, d’Afghanistan, de Turquie ou de Syrie.

L’association est désormais bien connue dans les milieux de l’asile: «Les assistants sociaux donnent parfois directement notre groupe WhatsApp aux personnes avec qui ils travaillent», précise la coprésidente Pauline Inembe-Colombini. À l’avenir, PAIRES compte développer les cours qu’elle organise, particulièrement ceux d’informatique ou d’appui pour la création de dossiers d’apprentissage. Des sorties en groupe, notamment en montagne, sont aussi au programme. Comme le restera, bien sûr, la création de nouveaux tandems.

Informations et inscriptions: www.paires.ch

Noelia Mucientes, secrétaire de l’association PAIRES. FLORIAN CELLA

Gregory Wicky est journaliste à 24 heures depuis 2004. Après avoir été responsable de l'édition des sites web et de celle du magazine du Samedi, il est actuellement chef de la rubrique vaudoise depuis 2018. Plus d'infos

