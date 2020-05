Moyen-Orient – Sept combattants pro-iraniens tués dans des frappes en Syrie Une attaque menée par des avions non identifiés contre une base contrôlée par les forces iraniennes a causé la mort de sept miliciens samedi soir dans l’est du pays.

Les frappes ont eu lieu samedi tard le soir dans la région de Boukamal, proche de la frontière irakienne. (Photo d’illustration) AFP

Sept membres des milices pro-iraniennes combattant en Syrie au côté du régime ont été tués dans des frappes dans l'est du pays en guerre, a indiqué dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

L'OSDH n'a pas précisé qui était à l'origine des frappes survenues samedi tard le soir dans la région de Boukamal, proche de la frontière irakienne.

«Des avions non identifiés ont ciblé une base contrôlée par les forces iraniennes et leurs milices alliées, dans la banlieue de la ville de Boukamal, tuant sept miliciens et détruisant un siège» militaire, a indiqué l'OSDH, en faisant état de plusieurs blessés, dont certains dans un état grave.

«Les raids ont eu lieu quelques jours après l'arrivée de renforts militaires» dans la base, selon l'ONG.

Le 5 mai, 14 combattants iraniens et irakiens ont été tués dans des raids dans le nord-est syrien, avait indiqué l'OSDH, en disant que «les frappes avaient été menées probablement» par Israël, pays voisin de la Syrie.

Au moins six frappes

Depuis le 21 avril, des ONG et des médias d'Etat syriens ont fait état d'au moins six frappes imputées à Israël contre des positions iraniennes ou de groupes proches de l'Iran, y compris le Hezbollah libanais, en Syrie.

L'Iran et le Hezbollah, bêtes noires d'Israël, interviennent militairement en Syrie au côté du régime de Bachar al-Assad.

Israël confirme rarement ses opérations en Syrie, mais martèle régulièrement qu'il ne laissera pas la Syrie devenir la tête de pont de Téhéran.

Déclenchée en 2011 par des manifestations pro-démocratie, la guerre en Syrie s'est ensuite complexifiée avec l'entrée en jeu de plusieurs acteurs régionaux et internationaux. Le conflit a déjà fait plus de 380’000 morts et déplacé des millions de personnes.

( AFP/NXP )