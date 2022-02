Motorisation en Valais – Sept communes comptent plus de véhicules que d’habitants Une enquête du «Nouvelliste», le quotidien valaisan, lève un coin du voile sur l’importance des automobiles dans certains territoires du Vieux-Pays. Etonam Ahianyo

Par véhicules, les chiffres prennent en compte les voitures de tourisme, les utilitaires comme les camions, autocars, tracteurs et les motos. KEYSTONE

Des communes qui comptent plus de véhicules que d’habitants? Il en existe en tout sept en Valais. Dans un article publié mardi, le «Nouvelliste» fait l’état de la motorisation dans le canton et révèle le nom de trois communes sur les sept qui abritent le plus d’engins roulants que d’humains.



Dorénaz caracole en tête du trio avec 128 véhicules pour 100 habitants, suivi des Agettes 123 et de Montana 103. Le classement prend en compte les derniers chiffres en la matière du Service de la circulation routière et de la navigation du Valais. Lesquels concernent la période de 2014-2015 et sont antérieurs à la fusion de certaines communes.



Par véhicules, on entend les voitures de tourisme, les utilitaires comme les camions, autocars, tracteurs et les motos.



Détrôné par Schwytz et Zoug

Pour comprendre ces chiffres, le journal valaisan a donné la parole au Chef du Service des autos, Bruno Abgottspon. Pour ce dernier, l’explication «provient certainement d’entreprises, d’industries ou de sociétés de transport basées dans ces communes qui ne sont pas des villes et qui ont une flotte importante de véhicules qui y est immatriculée.»



L’article pointe aussi les communes détenant moins de véhicules. Les deux stations sans voitures que sont Zermatt (54,2) et Saas-Fee (59,7) en font partie.



Enfin, le journal relève la poursuite de la motorisation à l’échelle de toute la Suisse, en se basant cette fois-ci sur des chiffres de l’année passée prenant uniquement en compte les voitures de tourisme. Alors que la moyenne nationale s’établit à 54,1 voitures pour 100 habitants, le Valais en compte 65,1 l’année passée. Un chiffre jugé élevé par le quotidien qui ne s’empêche pas de relever que le canton est détrôné par Schwytz (65,3) et Zoug (70,9) voitures.

