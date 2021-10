Au méga procès du Palladium – Sept et cinq ans de prison requis contre les promoteurs

Caroline Babel Casutt a livré un réquisitoire de plus de six heures.

La décontraction affichée jusqu’alors par les deux promoteurs durant leur procès au Palladium était-elle une stratégie? Ou le signe d’un aveuglement face aux peines encourues? Mercredi, les mines étaient plus graves après le réquisitoire de la procureure Caroline Babel Casutt.

Au terme d’un exposé de plus de six heures, la représentante du Ministère public a requis des peines de prison de 7 et 5 ans contre les deux hommes pour escroquerie qualifiée et une foule d’autres délits. Un réquisitoire dans lequel il a été largement question des méthodes des promoteurs, de leur «leçon de manipulation et d’arrogance frisant la perversité», de l’entreprise générale utilisée par ces mêmes promoteurs comme «caisse noire». Et de rêves brisés, ceux des victimes.