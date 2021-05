Police judiciaire – Sept inspecteurs sous le coup d’une procédure pénale Des membres d’une même brigade sont prévenus d’entrave à l’action pénale et faux dans les titres. Fedele Mendicino , Chloé Dethurens

Les faits se sont produits à la suite d’une intervention de la BVPS dans un appartement du Lignon. CHRISTIAN BOZON/LMS

Sept inspecteurs de la Brigade voie publique et stupéfiants (BVPS, ex-Task force drogue) sont sous le coup d’une procédure pénale pour entrave à l’action pénale et faux dans les titres. Après une opération antidrogue survenue l’an passé, une enquête a été ouverte par l’Inspection générale des services (IGS), a appris la «Tribune de Genève». La brigade, elle, a été dissoute dans le cadre de la réorganisation de la police judiciaire.

Les faits se sont produits suite à une intervention de la BVPS dans un appartement du Lignon. En civil, ces inspecteurs sont chargés de lutter contre le trafic de drogue. Lors de cette opération, trois dealers d’héroïne sont interceptés, mais seuls deux sont arrêtés et emmenés dans les locaux de la brigade. Le troisième, un multirécidiviste connu d’au moins un inspecteur, est laissé libre de sorte à pouvoir servir d’appât pour un prochain coup de filet. Une fois tout le monde de retour en brigade, certains inspecteurs font part de leur scepticisme par rapport à cette décision. Le dealer est rappelé et finalement arrêté lui aussi. Or, ces circonvolutions ne sont pas inscrites dans le rapport de police consécutif à l’intervention.