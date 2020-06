Autorités de Bourg-en-Lavaux – Sept membres pour la Muni, mais encore des questions La Municipalité estime qu’un Exécutif à cinq membres pour la prochaine législature n’est pas favorable. Les conseillers opinent, mais proposent un audit de l’administration. Cécile Collet

L’administration de Bourg-en-Lavaux ne compte que quatre chefs de service. Trop peu, selon les motionnaires, qui constatent un report des charges sur certains municipaux. Alain Rouèche – A

Il y aura sept municipaux, et non cinq, pour diriger Bourg-en-Lavaux durant la législature 2021-2026. La commission ad hoc chargée d’analyser la réponse à la motion déposée en mai 2019 reste sur sa faim et évoque la possibilité de mandater un expert externe durant la prochaine législature pour étudier l’organisation générale des autorités et de l’administration.