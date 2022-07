Togo – Sept morts dans une explosion dans le nord du pays L’explosion, qui a fait sept morts et deux blessés, s’est produite près de la frontière avec le Burkina Faso.

Une patrouille de soldats togolais (illustration). AFP

Une explosion dans le nord du Togo a fait sept morts et deux blessés dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé l’armée, sans donner plus de détails. L’explosion s’est produite dans la préfecture de Tône, près de la frontière avec le Burkina Faso, où une insurrection djihadiste sahélienne menace de s’étendre aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest.

Le mois dernier, le Togo a déclaré l’état d’urgence dans ses régions du nord en raison de la menace d’attaques de militants islamistes par-delà la frontière. «Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs», précise le communiqué de l’armée.

Elle n’a pas donné plus de détails sur cette explosion, survenue dans le village de Magba, et ne l’a pas qualifiée d’attentat. Huit soldats togolais avaient été tués en mai dans une attaque dans le nord du Togo. Les troupes togolaises sont déployées dans cette région pour tenter de contenir une menace djihadiste poussant vers le sud depuis le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où opèrent des militants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

AFP

