Le 14 février dans le rétro – Sept pépites de la Saint-Valentin dans nos archives Nous avons retrouvé quelques histoires liées à la Fête des amoureux dans d’anciennes éditions de la «Feuille d’avis de Lausanne» et de «24 heures». Natacha Rossel

Le Cupidon signé Burki fait la une de «24 heures» du 14 février 1987. Scriptorium

La première mention

Scriptorium

14 février 1949. La première mention de la Saint-Valentin apparaît sous la plume d’Huguette Chausson. Elle y décrit le 14 février comme «la fête des cœurs» ou un «festival des amoureux» et raconte l’histoire de cette «coutume anglaise». Elle rappelle également les vers d’Othon III de Grandson dans sa «Ballade de Saint-Valentin».

Des millions de cartes de vœux

Scriptorium

9 mai 1958. Une petite anecdote relayée dans les colonnes du quotidien: les Américains se sont envoyé 300 millions de cartes de la Saint-Valentin cette année-là. «Une moyenne de trois amours par personne, selon un fonctionnaire des PTT.»

Des amours contrariées

Scriptorium

15 février 1960. Le quotidien fait le récit des amours contrariées de Roberta Elizabeth Orr Brady. Cette riche héritière de 17 ans s’est enfuie avec un épicier de 26 ans, Albert Edward Brady, qu’elle avait épousé contre la volonté de ses parents. Avant de partir en lune de miel, les deux amoureux ont dérobé 3400 dollars à la mère de Roberta. Mais le couple a été pincé… Non, «Saint-Valentin, patron des amoureux, n’a pas été clément…»

Mariés «extraordinaires»

Scriptorium

15 février 1971. U Dans sa rubrique «Drôle et tragique le mode», La Feuille raconte une jolie anecdote: Olga Goblet et Henri Cumont se sont mariés deux jours plus tôt et comptabilisent 150 ans à eux deux. «Ce qui prouve bien que le patron des amoureux envoie la grâce à tout le monde, sans distinction d’âge», conclut la dépêche.

Burki croque Cupidon

Scriptorium

14 février 1987. En une de «24 heures», le dessin de Burki montre Cupidon emballé dans un préservatif. Le texte de une indique: «A l’ère du sida et de l’amour préemballé, on ne sait plus très bien comment invoquer Saint-Valentin, le patron des amoureux, dont c’est aujourd’hui la fête. Les moralistes prêchent l’abstinence. Les publicitaires vantent les mérites du préservatif. Cupidon, lui, peut toujours prôner la fidélité à l’être aimé. Même s’il n’est pas toujours maître de ses flèches.»

L’Église catholique fait un pas

Scriptorium

15 février 1987. Le lendemain de la parution du Cupidon de Burki, un article relate le mariage d’un homme atteint du sida qui, selon son vœu le plus cher, a pu convoler le jour de la Saint-Valentin, à la cathédrale Saint-Patrick, à New York. Le couple a pu s’unir «avec la bénédiction de l’Église catholique», malgré un premier refus de l’archidiocèse. Mais le marié, David Hefner, 38 ans, «qui a reconnu avoir été homosexuel avant sa rencontre avec Maria», a dû suivre des conseils prénuptiaux.

En dessous de la photo, un entrefilet raconte un mariage people, celui de Mark Thatcher, fils unique de Margaret Thatcher. La dépêche relate que «la mariée avait trois minutes de retard et avait oublié son bouquet, mais cela n’a pas empêché Mme Thatcher (l’autre Margaret) de qualifier la cérémonie de «charmante».

Les amours de la Reine Victoria

Scriptorium

29 août 1998. Un article dévoile le contenu de lettres d’amour échangées entre la Reine Victoria et son garde-chasse John Brown, découvertes dans un grenier en Écosse. La souveraine était alors veuve et sa relation avec son domestique avait fait courir de folles rumeurs dans les années 1860. La reine avait écrit une carte de la Saint-Valentin à son amant: «A mon meilleur ami JB de la part de sa meilleure amie VR».