Terrorisme – Sept personnes écrouées pour des soupçons d’attentat en Belgique Les cibles potentielles de ces projets terroristes à Bruxelles et à Anvers, en Belgique, n’ont pas été déterminées à ce stade.

Les arrestations ont eu lieu dans le cadre de deux enquêtes en cours à Bruxelles et à Anvers (image d’illustration). AFP

Sept personnes, cinq de nationalité belge ainsi qu’un Turc et un Bulgare, ont été écrouées, mercredi en Belgique, dans deux enquêtes sur de «possibles attentats terroristes», a annoncé le Parquet fédéral.

Ces sept personnes avaient été interpellées lundi soir lors d’un coup de filet dans la mouvance djihadiste visant de jeunes radicalisés. La plupart sont âgés d’une vingtaine d’années. Le Parquet fédéral avait annoncé, mardi matin, huit interpellations. Un des suspects a été remis en liberté.

Deux enquêtes

Les arrestations ont eu lieu dans le cadre de deux enquêtes en cours à Bruxelles et à Anvers, deux dossiers dans lesquels il était question d’un projet d’attentat et comportant «des liens entre eux», selon le Parquet. Les cibles potentielles de ces projets terroristes n’ont pas été déterminées à ce stade.

Mercredi, quatre mandats d’arrêt ont été délivrés par le juge d’instruction dans l’enquête menée à Anvers. Ils visent «Elias E.A., né en 2003, de nationalité belge, Sebastian B. (2003, Belge), Harun C. (1987, Turc) et Vanessa B. (1999, Belge)», a détaillé le Parquet dans un communiqué.

Tous les quatre ont été inculpés de «participation aux activités d’un groupe terroriste», de «préparation d’une infraction terroriste», de «diffusion d’un message dans l’intention d’inciter à commettre une infraction terroriste» et de «tentative d’assassinat dans un contexte terroriste», selon la même source.

Comparution lundi

Dans le dossier instruit à Bruxelles, trois autres suspects ont été écroués: «Adam D., né en 2004, de nationalité belge, Karim H. (2000, Belge), et Sergey R. (2003, Bulgare)». Sergey R. et Karim H. sont inculpés du seul chef de «participation aux activités d’un groupe terroriste», indique encore le Parquet. Adam D. se voit reprocher aussi la «préparation d’une infraction terroriste» et la «diffusion d’un message dans l’intention d’inciter à commettre une infraction terroriste».

Dans l’enquête bruxelloise, les trois suspects avaient été arrêtés à Molenbeek, Schaerbeek (deux communes de la capitale belge) et à Zaventem, tout près de Bruxelles. C’est dans le dossier instruit à Anvers qu’un des cinq suspects interpellés lundi soir a été remis en liberté. Les sept suspects écroués comparaîtront lundi prochain devant la Chambre du conseil, juridiction de contrôle de la détention provisoire.

AFP

