Festival gourmand à Prilly – Sept restaurants goûtent aux saveurs d’ailleurs Du 8 au 13 mai, des tables locales serviront chacune un menu d’ailleurs. Mercredi à L’Almara, il sera proposé par les Ukrainiennes Liudmyla et Oksana. Chloé Din

En vue du Festival des menus métissés, du 8 au 13 mai à Prilly, Oksana Aristova (au centre) et sa mère Liudmyla Kulynych (à droite) partagent leurs recettes ukrainiennes avec Zymer Selmanaj, chef cuisinier du restaurant L’Almara. Patrick Martin

Une fois n’est pas coutume, mercredi prochain, la carte de L’Almara à Prilly prendra des accents ukrainiens. Au restaurant de la piscine de la ville, les plats aux saveurs italiennes et les viandes grillées seront toujours au menu. Mais on pourra aussi commander un bon bortsch accompagné de zrazy, de varenyky et de syrnyky - différents chaussons et raviolis fourrés.