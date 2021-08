Littérature – Sept romans mythiques sur les amours de vacances Une amourette passagère, une idylle torride ou la passion de toute une vie… Sous leurs apparences de légèreté et d’insouciance, les amours de vacances nous marquent souvent au-delà de la rentrée. Voici ce que sept grands écrivains ont raconté sur elles. Nicolas Poinsot

Le roman «Appelle-moi par ton nom», d’André Aciman (2007), raconte le souvenir intact d’un été marqué par le désir et l’attraction irrépressible d’Elio pour Oliver, un bel et brillant chercheur. Timothée Chalamet et Armie Hammer ont interprété les deux amants dans une adaptation au cinéma sortie en 2017. Praesens Film

«Appelle-moi par ton nom», d’André Aciman, 2007

Quand l’idylle d’un été demeure un souvenir intact.

Un été marqué par le désir et l’attraction irrépressible pour un bel et brillant chercheur. Voilà ce qui hante la mémoire d’Elio. Il se rappelle particulièrement de cette saison, à la fin des années 80, où son père, comme chaque année, avait invité un universitaire prometteur à séjourner à la maison. Cette fois, c’était Oliver, un séduisant Américain.

L’été était alors devenu ce palais des glaces où l’on se cherche, on s’observe, on se dérobe ou l’on s’abandonne à tant de reflets fascinants. Avec ce livre à forte charge érotique, tissé d’une langue élégante et sensuelle, André Aciman a écrit le grand roman contemporain sur la puissance des amours estivales et la permanence de leur souvenir pour toute l’existence. Timothée Chalamet et Armie Hammer ont interprété les deux amants dans une adaptation au cinéma sortie en 2017.