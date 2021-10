À la découverte de la Suisse – Sept safaris en Suisse Nul besoin de partir au loin pour découvrir une faune splendide. Des expéditions guidées ou individuelles permettent d’apercevoir sangliers, castors, gypaètes ou chamois en toute discrétion. On se laisse surprendre par la beauté de la nature! Silvia Staub et Isabelle Jaccaud (Travelcontent)

Pour rencontrer des écureuils peu farouches, c’est à Crans-Montana qu’il faut se rendre. DR

Observer le chamois, Moutier

DR DR 1 / 2

Cette excursion guidée de 12 km permet de mieux faire connaissance avec cet habitant typique des Alpes, mais qui vit aussi dans le Jura. En effet, la recolonisation a débuté avec des lâchers de chamois dans les années 1950. Le guide vous donnera tous les détails sur la présence de ce mammifère qui apprécie les forêts de hêtres et d’épicéas. Explications en français et en allemand. Pensez à vous munir de bonnes chaussures. L’excursion a lieu samedi 6 novembre. Places limitées, réservez au plus vite (prévoir 3 h 45 de marche).