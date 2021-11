Voyage et découverte – Sept villes qui vont briller de mille feux Les journées sont courtes, les soirées sombres. Avant l’arrivée des premiers marchés de l’Avent, découvrez notre sélection de spectacles de lumières qui donnent à la nuit des éclats festifs. Anita Suter et Isabelle Jaccaud (Travelcontent)

Depuis 2012, l e Geneva Lux Festival propose des œuvres lumineuses créées spécialement pour Genève par des artistes nationaux et internationaux . Rémy Gindroz

Rendez-vous Bundesplatz, Berne

Lumières sur le Palais fédéral. Une baleine à bosse qui évolue harmonieusement sur la façade du Palais fédéral, le glacier de Morteratsch en Engadine qui semble fondre dans le public: ça y est, le traditionnel spectacle de projections «Rendez-vous Bundesplatz» est de retour pour sa 12e édition à Berne, après une année d’interruption pour cause de pandémie. Grâce aux nouveaux projecteurs laser, les images sont encore plus impressionnantes et illustrent clairement l’état fragile de notre planète. « Nous ne voulons pas seulement mettre en scène une façade, nous voulons aussi raconter une histoire », explique l’initiatrice du projet Brigitte Roux.