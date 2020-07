Canton de Berne – Sept voitures saisies lors d’un contrôle anti-bruit La police cantonale bernoise a ciblé les véhicules bruyants ou modifiés mardi soir dans la région de Bienne et de Lyss. Treize conducteurs ont été dénoncés à la justice.

Lors de cette action ciblée, la police a arrêté plus d'une douzaine de véhicules. KEYSTONE

La police cantonale bernoise sévit contre les automobilistes qui modifient illégalement leur voiture ou qui prennent plaisir à faire vrombir inutilement le moteur de leur cylindrée pour parader. Elle a ainsi saisi sept véhicules lors d'un contrôle mardi dans la région de Bienne et de Lyss.

Examen approfondi

Lors de cette action ciblée, la police a arrêté plus d'une douzaine de véhicules. Les conducteurs ont ensuite dû se rendre au centre d'expertises et d'examens à Orpond (BE) afin de soumettre leur voiture à un examen approfondi.

Les spécialistes du service technique des accidents de la police cantonale bernoise ont constaté des modifications du système d'échappement sur sept véhicules qui ont été saisis. Dans cinq autres cas, des modifications non autorisées ont été relevées sur le châssis, la suspension, les jantes ou les systèmes d'éclairage.

A la suite de ce contrôle, treize automobilistes ont été dénoncés pour infraction à la loi sur la circulation routière (LCR), a précisé mercredi la police.

( ATS/NXP )