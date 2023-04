CONCOURS | Séjour musical pour 2 à gagner – Septembre Musical Montreux-Vevey 24 heures et le festival Septembre Musical Montreux-Vevey vous offrent un séjour exceptionnel pour deux personnes, du 4 au 5 juin 2023 à Montreux.

Septembre Musical Montreux-Vevey DR

Le prix comprend:

Deux places en catégorie A pour le concert du 4 juin 2023 , 18h, à l’Auditorium Stravinski de Montreux pour Richard Galliano – Sous le ciel de Paris

Une nuit à l’hôtel Royal Plaza Montreux (du 4 au 5 juin), en chambre Deluxe, petit-déjeuner américain, accès illimité au Spa, parking.

Il y a un peu plus d’un demi-siècle, la star internationale incontestée de l’accordéon Richard Galliano quittait son Midi natal pour tenter sa chance à Paris. Il y a rapidement écrit sa première valse musette et s’est lié d’amitié avec les plus grands chanteurs du moment, dont l’univers poétique et musical lui a inspiré maintes compositions. Galliano et ses musiciens vont présenter «Sous le ciel de Paris», projet tout spécialement créé pour le festival Septembre Musical.

Informations complémentaires: www.septembremusical.ch

Participez gratuitement, jusqu’au mardi 25 avril 2023 à 10h, en remplissant le formulaire: