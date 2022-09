Températures plus basses – Septembre plus frais et humide que la norme Le début de l’automne affiche 0,4 degré au-dessous de la norme dans de nombreuses régions du pays avec une moyenne de 10 degrés, annonce jeudi MétéSuisse

La température a été «nettement inférieure à la moyenne sur les sites de mesures de haute-montagne», avec notamment un déficit thermique de 1,3 degré au Jungfraujoch ou de 1,5 degré au Säntis. (Photo d’illustration) KEYSTONE/AP Photo/Alvaro Barrientos

Chaud et orageux durant sa première quinzaine, le mois de septembre s’est nettement rafraîchi par la suite. Au final, la température s’est affichée en moyenne nationale à 10 degrés, soit 0,4 degré en dessous de la norme 1991-2020.

Dans de nombreuses régions, la température en septembre s’est montrée entre 0,3 degré au-dessous et 0,3 degré au-dessus de la norme, indique jeudi MétéoSuisse.

La température a toutefois été «nettement inférieure à la moyenne sur les sites de mesures de haute-montagne», avec notamment un déficit thermique de 1,3 degré au Jungfraujoch ou de 1,5 degré au Säntis.

En matière de pluie, les précipitations mensuelles ont largement dépassé la norme 1991-2020, surtout dans l’Ouest et le Nord-Ouest, ainsi que sur la partie centrale des versants nord des Alpes.

Chaumont copieusement arrosé

Dans certaines régions, elles ont atteint 180 à plus de 200% de la norme. MétéoSuisse cite l’exemple de Chaumont (NE) qui a enregistré près de 260% de la norme. Il s’agit pour cet endroit «de l’un des mois de septembre les plus humides depuis le début des mesures en 1864.»

Le Sud des Alpes a reçu localement 130 à 140% de la norme. À l’inverse, il est tombé moins de 50% de la norme dans le nord-ouest du Tessin et localement en Valais.

«Vigoureuse dépression»

Jeudi également, Météonews a relevé que la quantité de précipitations variait entre 30 et plus de 100 l/m2 depuis le week-end dernier. Arc jurassien, Gruyère, Préalpes et Suisse centrale ont été les régions les plus touchées par les pluies des derniers jours.

Le cumul des précipitations le plus élevé a été mesuré dans la région du Säntis avec 128 litres au mètre carré (l/m2), mais aussi de la Dôle avec 108 l/m2. Plusieurs communes ont aussi été très arrosées, notamment Oron-la-Ville (VD) avec 97 l/m2, montrent les chiffres de Meteonews.

«Une vigoureuse dépression située sur le nord de l’Europe a engendré un fort courant d’ouest dans nos régions», relève Meteonews. Et d’ajouter que cette situation est souvent propice à des pluies soutenues associées à de fortes rafales de vent, comme cela a été particulièrement le cas mercredi.

Ces conditions humides et venteuses ont également concerné la France, l’Allemagne ou encore le Benelux et les îles Britanniques.

