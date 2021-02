Moyen- Orient – L’appel à l’aide de Latifa, séquestrée par son père, l’émir de Dubaï La fille du cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum avait tenté tenté de fuir les Émirats arabes unis il y a trois ans. Elle est réapparue dans des vidéos diffusées par des chaînes britanniques. Tollé au Royaume-Uni. Yannick Van Der Schueren

La princesse Latifa, fille de l’émir de Dubaï, accuse son père de la séquestrer depuis trois ans. Keystone

On est loin d’un conte des «Mille et une nuits». La princesse Latifa, fille du cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, affirme être séquestrée par son père depuis trois ans. Dans des vidéos diffusées mardi par la BBC et Sky News, la jeune femme de 35 ans, qui décrit ses conditions de détention dans une «villa transformée en prison» quelque part à Dubaï, appelle à l’aide. Elle dit craindre pour sa vie. Ce témoignage poignant qui a également fait la une de la presse anglaise mercredi a tourné à l’incident diplomatique. Londres exige des preuves que la princesse est en vie.