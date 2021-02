Casse-tête administratif – Serafe et le Contrôle des habitants se rejettent la faute Alors que l’Hôtel Crystal se plaint de devoir payer la redevance radio-TV à double, l’origine du problème fait polémique entre Serafe et la Ville de Lausanne. Jérôme Cachin

Serafe récolte la redevance auprès des ménages, pas des entreprises. Mais un hôtel peut parfois devenir un «ménage collectif». DR

Si un hôtel lausannois est prié de payer deux fois pour la redevance radio-TV, c’est la faute au Contrôle des habitants de Lausanne, estime Serafe. L’entreprise chargée de récolter la redevance des ménages explique que c’est au service communal de fournir des données correctes. Reste que pour la Ville, c’est à Serafe de «faire le service après-vente».

Entre Serafe et le Contrôle des habitants, c’est une partie de ping-pong. Au milieu, il y a Cédric Fiora, le patron de l’Hôtel Crystal et plusieurs bénéficiaires de l’aide sociale, logés temporairement dans son établissement. Rappelons qu’en tant qu’entreprise, cet hôtel a déjà payé sa redevance 2020 au fisc fédéral. Et s’il doit payer à Serafe une deuxième redevance pour les cinq derniers mois de 2020, c’est parce qu’il est considéré comme un «ménage collectif», qui loge des bénéficiaires de l’aide sociale.