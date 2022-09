Séduire les étrangers – Serez-vous trek avec les chèvres ou sauna en plein lac? Pour attirer les visiteurs, Suisse Tourisme lance une campagne de pub qui vise l’insolite et l’authentique. Cécile Lecoultre

Un trek avec des chèvres? Une idée pour séduire la clientèle étrangère.

crédit: © Suisse Tourisme

Partir en trekking avec des chèvres, prendre la position du lotus au milieu des prés ou suer dans un bateau-sauna sur le lac… autant d’offres semées dans tous les cantons qui piquent la curiosité dans la dernière campagne publicitaire de Suisse Tourisme. Lancée à grande échelle, en Allemagne, Autriche, Italie et France, l’offensive veut bousculer les statistiques de fréquentation.

La mission est double, d’où le punch mis en œuvre. Car si le secteur du tourisme a connu cet été une nette embellie sans toutefois retrouver les niveaux d’avant-pandémie, la saison d’automne est particulièrement crainte, ne représentant traditionnellement que 17% des nuits hôtelières. Le Covid a eu un effet bénéfique, poussant les Suisses à randonner à cette époque. Leur présence renforcée en conséquence des restrictions sanitaires ne compense pas les pertes. Dès lors, Suisse Tourisme veut draguer cette autre clientèle, plus internationale, désireuse d’aventures inédites et résolument différentes des activités hivernales classiques.

Bain de forêt etc.

Et pour cause. Ces touristes internationaux ont recommencé à circuler en France ou en Espagne, mais au vu des chiffres de l’Office fédéral de la statistique, à la mi-août, ces précieuses nuitées restaient inférieures de 15% en juillet par rapport à 2019. Pour réveiller les curiosités, Suisse Tourisme sort le grand jeu. Soit une cinquantaine d’activités mettant en avant le bien-être, du bain de forêt à la vinothérapie. Du simple et pas cher. La méthode sera-t-elle efficace pour rendre chèvres les Américains et autre créature exotique? À vérifier dans quelques mois.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.