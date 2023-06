Football – barrages – Serge Duperret: «On espère 9000 personnes à la Pontaise» Stade Lausanne Ouchy a l’occasion d’écrire l’histoire, ce mardi en barrage contre Sion. Mais la pression est désormais sur les épaules des Vaudois. Interview avec le vice-président stadiste, Serge Duperret. Florian Paccaud

Serge Duperret, vice-président du SLO lors de la rencontre contre Xamax, le vendredi 11 novembre 2022 . KEYSTONE

Gérer le stress et les émotions. Vainqueur 2-0 à Tourbillon lors du barrage aller, Stade Lausanne Ouchy a un pied en Super League. Mais pour valider sa promotion, il devra tenir face à un FC Sion obligé de réaliser le match de sa vie, ce mardi à la Pontaise (20h30). Le vice-président stadiste Serge Duperret se confie avant ce duel crucial, qui devrait les foules.

Serge Duperret, comment se sent l’équipe après la victoire de samedi?

Il n’y a pas eu d’euphorie. On sait qu’on n’a fait qu’un bout du chemin. Mais il est encore long, il reste 95 minutes. On a mis qu’un pied en Super League, rien n’est encore joué. Il y a encore du boulot. Il faudra remettre le bleu de travail. C’est ce qui nous caractérise, nous sommes des ouvriers du football. Le Graal, il faudra aller le chercher.

Est-ce qu’on peut dire que le SLO est désormais le favori de ce barrage?

Non, pas du tout. Nous restons le «petit», c’est toujours David contre Goliath. On va entamer ce match retour comme s’il y avait 0-0. C’est une nouvelle rencontre, on ne peut pas spéculer. Cela serait trop dangereux. Je peux vous le dire par expérience, car des barrages, j’en ai vécus. Il faudra être à 140%.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce rendez-vous historique?

On va y aller avec notre culot et notre tempérament. On sait qu’on n’est pas un club historique. Les joueurs savent que, pour certains, c’est le rendez-vous de leur vie. Pour certains, qui ont parfois été mis de côté par des clubs de Super League, ou qui veulent se faire un nom, ce match doit être une consécration. Et pour le SLO aussi.

Est-ce que vous avez mis en place des choses spéciales pour contenir la pression?

Non, nous n’avons pas changé nos habitudes. Nous sommes dans notre cocon, concentrés. Nous vivons simplement, nous ne sommes pas partis faire un mini-stage à l’extérieur, ou quelque chose comme ça. Nous restons humbles. Il n’y aura pas de consignes dans les vestiaires, où l’on demanderait à nos joueurs d’être agressifs à mauvais escient ou d’être antisportifs. On a bien trop de respect pour le FC Sion. Nous sommes encore un club de Challenge League et Sion de Super League.

N’y a-t-il pas un peu de tension, quand même?

Non, tout le monde est bien, on ne ressent pas de nervosité, pas de pression négative. Cela doit être une fête du football. À la Pontaise, nous sommes peut-être un petit groupe, mais nous sommes très proches les uns des autres.

D’après vous, quelle sera la clé de ce match?

Ne pas perdre nos moyens, rester lucides et sereins. Et avoir confiance en nous.

Est-ce que vous comptez sur le public pour vous soutenir?

Oui, on est chez nous. On a offert 1000 billets pour les clubs vaudois. Et 1000 autres places ont été données pour les familles de nos juniors. La billetterie marche très bien. La tribune principale est complète et il y a une action à 15 francs pour les places côté Vélodrome pour les jeunes, les étudiants et les personnes touchant l’AVS ou l’AI. On espère 9000 personnes. On dit toujours qu’avec nous, il n’y a pas d’affluence. Là, on aimerait bien démontrer qu’un «petit» peut attirer du monde.

