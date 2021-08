Football – Serge Duperret reprend du service avec le SLO L’ancien directeur sportif d’Yverdon-Sport va retrouver la Challenge League dans un rôle d’ambassadeur du club lausannois et conseiller présidentiel. Explications. Nicolas Jacquier

Serge Duperret (à gauche, en compagnie de Hiraç Yagan, directeur sportif du SLO) est prêt à relever un nouveau défi. Stade-Lausanne-Ouchy

On avait perdu la trace de Serge Duperret du côté du stade municipal d’Yverdon-Sport, un club qu’il avait quitté voici deux semaines sans amertume. Un départ provoqué par l’engagement de Marco Degennaro au poste de directeur général du néo-promu. Or on a retrouvé cet infatigable serviteur du football vaudois au Stade-Lausanne-Ouchy, avec lequel il s’est engagé bénévolement. Il y occupera le rôle d’ambassadeur afin de développer l’image d’un club perçu de manière encore trop confidentielle. «SLO, explique Duperret, ce n’est pas que la première équipe. C’est aussi 850 juniors et trois équipes féminines. Il faut montrer que ce club existe et inciter les Lausannois à venir le soutenir. Je suis honoré que l’on ait pensé à moi. J’y apporterai toute mon expérience avec mon humble savoir».

Un nouveau défi

À 67 ans, Serge Duperret n’en est pas à son premier défi. Après des étapes l’ayant conduit à Renens puis à Mézières, il avait été durant plus de deux décennies l’incarnation du FC Le Mont, qu’il avait conduit jusqu’en Challenge League et au sein duquel il avait tenu tous les rôles, principalement celui de président. La fin de son passage de trois ans à Yverdon n’a en rien entamé sa détermination. «À Yverdon, je ne me sentais plus utile. Or j’ai besoin d’une mission pour travailler efficacement.»

«Mon but est d’aider le SLO à s’installer durablement en Swiss Football League.» Serge Duperret

Le voici à nouveau servi, prêt à assumer de nouvelles responsabilités. «J’ai donné ma vie au football sans intérêt. Mon but est d’aider SLO à s’installer durablement en Swiss Football League. C’est magnifique de revenir dans la ville dans la ville où j’ai passé presque toute ma vie.» À la Pontaise, Serge Duperret agira aussi en tant que conseiller du président Vartan Sirmakes, à l’origine de sa venue.

