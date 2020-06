Judo et Ju-Jitsu – Sergei Aschwanden, nouveau président de la Fédération suisse Le député vaudois de 44 ans a été élu mercredi à la tête de la Fédération Suisse de judo & ju-jitsu. L’ancien champion a déjà quelques idées. Claude-Alain Zufferey

Sergei Aschwanden le 10 mars dernier à Lausanne. KEYSTONE

En Suisse, le nom de Sergei Aschwanden est immédiatement associé au judo. Directeur technique du Mikami Judo Club de Lausanne, professeur durant de nombreuses années, six fois champion de Suisse, médaillé aux championnats d'Europe, du monde et aux Jeux olympiques, il était logique qu’il se présente à la tête de la Fédération Suisse de judo & ju-jitsu.

Mercredi, le Bernois a été élu pour quatre ans à la présidence de cette fédération qui compte près de 11'000 membres. Cette élection a également permis de nommer les membres du nouveau comité, à savoir: Jacqueline de Quattro (Conseillère nationale), Yu Higashigaito, Linus Bruhin, David Sigos.

En dix ans, le judo suisse a perdu plus de 6'000 membres et peine à créer des champions de très haut niveau. «Si nous voulons réussir à faire de la Fédération suisse un acteur actif et positif d'une reconquête, nous devons nous rassembler sans sous-estimer l'ampleur des efforts et du travail à mener», relève le nouveau président.

Idées concrètes

Sergei Aschwanden a déjà des idées concrètes pour réussir à créer une dynamique forte et positive. Sa première proposition a été de créer une fondation capable de soutenir financièrement toutes les initiatives qui développent le judo et le ju-jitsu auprès de tous, pour des pratiques récréatives et éducatives.

Le Bernois a trouvé des mécènes pour ce projet à hauteur de 500'000 francs. Sa seconde proposition consiste à centraliser la formation des élites et à décentraliser l'accompagnement de la relève. Ceci dans le but de créer de nouveaux champions.