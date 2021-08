Élection au Conseil d’État – Sergei Aschwanden ouvre le bal des nouveaux candidats PLR Le député judoka aimerait figurer sur le ticket au printemps prochain. Sa candidature se pose comme celle du renouveau. Vincent Maendly , Jérôme Cachin

Le député PLR Sergei Aschwanden a officialisé son intérêt pour être candidat au Conseil d’État. Il a reçu le soutien de la conseillère nationale Jacqueline de Quattro. Jean-Bernard Sieber/ARC

Les libéraux-radicaux enverront-ils Sergei Aschwanden dans la course au Conseil d’État? L’annonce de sa candidature à l’investiture, mardi matin, dissipe un peu le brouillard.

Ce qui est net depuis un mois, c’est que Christelle Luisier, ministre depuis 2020, est candidate à sa réélection. Aujourd’hui, il se pourrait que Sergei Aschwanden figure parmi ses colistiers. L’ex-champion de judo a fini ses vacances au Tessin et en Italie, avec sa femme et ses quatre enfants. Le voilà de retour chez lui à Jouxtens-Mézery, au travail à Villars comme patron de l’association touristique Villars-Gryon-Les Diablerets-Bex… et dans l’arène politique, avec son interview à blick.ch.