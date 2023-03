Rencontres 7e art Lausanne – Sergei Loznitsa: «Les périodes de paix ne servent qu’à préparer la guerre» De passage au festival de cinéma lausannois, le réalisateur ukrainien, confiant dans l’intelligence des spectateurs, construit une œuvre exigeante. Interview. Stéphanie Arboit

Le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa, invité des Rencontres du 7e art où il a donné une master class et présenté ses films «Donbass» et «Babi Yar. Contexte». FLORIAN CELLA

«J’espère que cette guerre va s’arrêter au plus vite. Que l’Ukraine va repousser l’envahisseur et restaurer son intégrité territoriale.» À deux reprises, le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa l’a répété dimanche, lors des Rencontres du 7e Art où il est venu présenter deux de ses films et donner une master class. Il avait d’ailleurs claqué la porte de l’Académie européenne du film, après que cette dernière a, à son goût, réagi de manière trop molle à l’invasion de son pays par la Russie.