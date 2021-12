(R)évolution à la grande muette – Sergent Ellyot Ammann, premier transgenre jugé apte à l’armée

«Tireurs, préparez-vous!» «Tireurs prêts», «Feu!» Il fait 0 degré en ce mardi 30 novembre quand les ordres du sergent Ellyot Ammann résonnent dans le canton d’Argovie. Les deux pieds dans la neige, il est comme un poisson dans l’eau sur la place de tir de Bremgarten.

L’habitant de Lully-sur-Morges n’est toutefois pas un gradé ordinaire. Âgé de 23 ans, il est le premier transgenre à avoir été déclaré apte à faire l’armée, non sans avoir livré bataille.

Souvenez-vous, dans «24 heures» du 15 août 2019, Ellyot Ammann déplorait avoir été recalé par un médecin lors du recrutement, les règlements prévoyant l’inéligibilité au service militaire et à la Protection civile en cas de changement de sexe. Pas du genre à se laisser abattre, celui qui a depuis 2018 un M pour masculin sur son passeport a fait plusieurs recours contre cette décision. Et a finalement obtenu gain de cause, notamment après que la conseillère fédérale Viola Amherd révèle dans notre édition du 21 décembre 2019 que «les personnes transgenres pourront faire l’armée».