Angleterre

Harry Maguire est revenu au micro de la BBC sur la qualification des Three Lions contre l'Ukraine (4-0): «C’est une super sensation. Deux demi-finales de suite en grand tournoi, c’est une vraie réussite mais sans vouloir être un rabat-joie, on ne veut pas s’arrêter là. On a un gros match à venir et nous voulons aller plus loin cette fois qu’au Mondial. C’est super de venir gagner ici et la façon dont on l’a fait montre à quel point on a progressé comme nation. Pourvu que cela dure», a témoigné le défenseur anglais, auteur du 2e but de son équipe

.

Avant d'ajouter: «Il y a une grande confiance dans le vestiaire. La première période a été difficile, on a rapidement marqué mais ils nous ont posé quelques problèmes. Le deuxième but nous a beaucoup réconforté et à partir de là on a contrôlé le match. C’était une prestation impressionnante (...) mais ce groupe de joueur ne se contentera pas d’une demi-finale, on veut aller plus loin», a prévenu le joueur de Manchester United.