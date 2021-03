En poste depuis 17 ans – Sergueï Lavrov, le diplomate aux deux visages Ministre des Affaires étrangères depuis 2004 après dix années à la tête de la représentation russe à l’ONU, ce fin négociateur a la confiance du président Vladimir Poutine. Derrière sa carapace sévère, il aime bons mots et bonnes bouteilles. Benjamin Quénelle Moscou

C’est le Janus au service de la politique étrangère du Kremlin. «Sergueï Lavrov, l’homme aux deux visages, peut changer en une minute!» sourit un homme d’affaires européen à Moscou, habitué des jeux diplomatiques et des attitudes complices du chef de la diplomatie russe depuis dix-sept ans. Souvent sec et cassant, l’indéboulonnable ministre du président Vladimir Poutine est réputé pour son intransigeance et sa sévérité. Il impressionne ses adversaires par sa maîtrise des dossiers, son talent et son endurance de négociateur dans les discussions marathons.