Cristian Garin roi du marathon Afficher plus

Le court No 2 de Wimbledon est devenu une arène de gladiateurs. Vingt-quatre heures après la monumentale victoire de David Goffin face à Frances Tiafoe (7-5 au 5e set, 4 h. 36), Cristian Garin a fait du copier-coller pour s’offrir un premier quart de finale en Grand Chelem. Le Chilien a effacé un handicap de deux manches en sauvant au passage deux balles de match pour s’offrir le scalp de la mobylette Alex De Minaur (27e) 2-6 5-7 7-6 (7/3) 6-4 7-6 en 4 h. 34 minutes d’une empoignade intense.

«Je n’ai pas les mots. J’ai tout donné. C’était tellement dur, une vraie bataille.» Visiblement éreinté, Cristian Garin sera excusé pour la métaphore guerrière. D’abord parce qu’il était impossible d’avoir les idées claires après une telle débauche d’énergie – il vacillait presque lors de l’interview d’après-match. Ensuite parce que le terme «bataille» convient ici parfaitement au type de tennis pratiqué.

Garin et De Minaur font assurément partie des athlètes les mieux préparés du circuit. Et puisque le Chilien (côté revers) comme l’Australien (partout) peinent à frapper des coups gagnants, la partie s’est vite transformée en un jeu d’usure physique et tactique. Pour avoir été plus lucide et plus offensif dans les moments clés, Cristian Garin a gagné le droit de défier Nick Kyrgios en quart de finale. «L’année dernière, j’étais en 8e de finale; me voilà en quarts. C’est un rêve. J’adore Wimbledon.»