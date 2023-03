Football – Servette Chênois file en finale de la Coupe de Suisse Les Genevoises n’ont pas laissé l’ombre d’une chance à leurs plus grandes rivales du FC Zurich. Leur victoire (3-0) a attiré plus de 2000 personnes à Meyrin mercredi. Florian Vaney Meyrin

C’est la joie pour les Servettiennes après la qualification pour la finale de la Coupe de Suisse. Alexandre Chac

Servette-Zurich est un classique qui fait du bien au football féminin suisse. Sa force d’attraction a permis d’attirer plus de 2100 personnes à Meyrin un mercredi soir pour une demi-finale de Coupe. Rappel nécessaire, l’année dernière les Genevoises s’étaient inclinées au même stade de la compétition face à Grasshopper devant quelques poignées de curieux. Un monde de différence. Reste qu’à la lumière des débats de mercredi, et de la victoire presque écrasante des Grenat, une question se pose: Servette a-t-il pris une longueur d’avance sur sa grande rivale zurichoise?

Ce n’est peut-être que la vérité d’une soirée, d’un match, mais c’est bien ce que cherche à nous dire la première mi-temps étincelante des protégées d’Eric Sévérac. Sur un des terrains annexes des Arbères, des juniors du FC Meyrin travaillent la finition au milieu des mannequins à quelques minutes du coup d’envoi. C’est à peu près à ça qu’a ressemblé le début de rencontre. Servette qui attaque, encore, toujours, Zurich de marbre, incapable de tenir l’intensité locale.

Le tableau d’affichage n’a pas tardé à se retrouver mis à contribution. Paula Serrano, Natalia Padilla et Cassandra Korhonen qui combinent: c’est 1-0. Paula Serrano qui trouve Natalia Padilla au second poteau d’un centre tir: c’est 2-0. Coumba Sow qui profite de la panique des championnes en titre pour partir seule au but: c’est le poteau. Et tout ça en à peine plus d’un quart d’heure.

Un coup d’œil dans le rétro pour se souvenir du dernier duel entre les deux équipes, et la méfiance revient. La domination qui va d’un côté et de l’autre lorsque Servette et Zurich se retrouvent, c’est le pain quotidien. Sauf que cette fois les Zurichoises ne domineront jamais. Tout juste finiront-elles par sortir de la pression locale, sans jamais réellement faire craindre le pire à Inès Pereira. Le FCZ rêvait de finale à domicile (elle se jouera le 29 avril au Letzigrund, face à Saint-Gall), le rendez-vous est manqué.

Servette Chênois - Zurich 3-0 (2-0) Afficher plus

Les Arbères, Meyrin, 2127 spectateurs. Arbitre: Simon Rosset. Buts: 14e Korhonen 1-0; 16e Padilla 2-0; 85e Mauron 3-0. Servette: Pereira; Mendes, Felber, Spälti, Filipa; Nakkach, Serrano (71e Mauron), Clemaron; Padilla, Sow (84e Saoud), Korhonen (93e Bourma). Entraîneur: Eric Sévérac. Zurich: Friedli; Riesen, Stierli, Vetterlein, Mégroz (83e Pinther); Höbinger, Rey (72e Schertenleib); Dubs (41e Pilgrim), Piubel, Egli; Humm. Entraîneure: Natasha Gensetter.

La soirée avait débuté par une surprise, Eric Sévérac choisissant de laisser sur le banc son internationale suisse Sandrine Mauron. Mais pour elle aussi le rendez-vous allait être parfaitement réussi. Un quart d’heure après son entrée au jeu, la Vaudoise scellait la marque en solo (3-0, 85e). Servette Chênois peut continuer à courir après ce pour quoi l’équipe est bâtie: aller chercher des titres.

Ce sera contre Saint-Gall Afficher plus Le FC Saint-Gall s’est qualifié, mercredi soir, pour la finale de la Coupe de Suisse dames en battant Lucerne 4-3. Alors que le score était de deux partout, les Saint-Galloises ont pris l’avantage à la 78e minute grâce à Eva Bachmann. Mais les Lucernoises ont égalisé à la 90e par Anja Furger. Le match se dirigeait vers les prolongations, quand Eva Bachmann a donné la victoire à ses couleurs en marquant un penalty à la 95e. En finale, les Saint-Galloises affronteront Servette le 29 avril à Zurich. YDE







Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.