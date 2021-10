Football – Servette Chênois remporte difficilement le derby Face à des néo-promues très coriaces, les Genevoises ont dû retrousser leurs manches pour remporter les trois points, samedi à Yverdon (4-1). Florian Paccaud Yverdon

Les Genevoises fêtent le but du 1-1, signé Jade Boho (2e en partant de la droite). keystone-sda.ch

Servette Chênois a fêté un 4e succès consécutif en Championnat, en gagnant le derby 4-1 à Yverdon. Les Genevoises, privées de Sandy Maendly (blessée) et Nathalia Spälti (touchée à l'échauffement) ont dû s'employer pour venir à bout des Vaudoises, qui avaient bien l'intention de créer la surprise contre les championnes en titre.

Il ne fallait pas arriver en retard au Stade municipal d'Yverdon. Les joueuses locales, bien décidées à marquer leurs premiers points de la saison contre les championnes en titre, ont frappé d'entrée, grâce à une tête de la capitaine Tanja Bodenmann à la suite d'un corner (2e). Bousculées physiquement, les Genevoises ont balbutié leur football durant le premier quart d'heure. De quoi énerver leur entraîneur Eric Sévérac, rappelant ses protégées à l'ordre: «Arrêtez de parler, faites la même chose», pour répondre au combat physique imposé par les néo-promues.

Au fil des minutes, Servette Chênois a commencé à prendre l'ascendant, posant le pied sur le ballon. Et l'égalisation n'a pas tardé: sur une superbe ouverture de Thaïs Hurni, Paula Serrano a pu servir un caviar à Jade Boho, qui n'a pas tremblé pour inscrire son 6e but de la saison, toutes compétitions confondues (19e).

Chênois déroule en fin de match

Supérieures techniquement, les championnes en titre ont poursuivi leur domination mais sans réellement mettre en danger la gardienne Alana Jacquier. À part sur une frappe d'Ilona Guede Redondo passant de peu à côté (30e), une percée de Natalia Padilla, bien reprise par l'arrière-garde nord-vaudoise (34e), et un corner de Léonie Fleury sur la transversale (45e). Côté Yverdon, Bodenmann a failli s'offrir un doublé mais sa reprise de la tête sur corner est passée de peu par-dessus (28e).

Exploitant mieux la largeur du terrain, les visiteuses ont continué à sécher jusqu’à l’heure de jeu face à des Yverdonnoises très combatives. Si Padilla (57e) et Fleury (62e) ont vu leur tir manquer le cadre de peu, ce n'est pas le cas de Daina Bourma qui a bénéficié d'une magnifique passe d'Amandine Soulard pour donner l'avantage à ses couleurs (64e). Le plus dur était fait et Servette Chênois a déroulé en fin de match. Laura Felber (69e) puis Marta Peiro Gimenez (88e) ont ensuite pu assurer le succès genevois.

Grâce à cette victoire, Servette Chênois s'empare provisoirement de la 2e place du classement, à trois longueurs de Zurich - qui s'est imposé 2-3 à Lucerne - et avec un point d'avance sur GC qui joue dimanche à Aarau. De son côté, Yverdon devra encore patienter avant de décrocher ses premiers points de la saison. Mais au vu de l’état d’esprit affiché par les joueuses de Frédéric Davoli, cela ne devrait pas tarder.

FC Yverdon Féminin - Servette FC Chênois 1-4 (1-1) Afficher plus Stade municipal, Yverdon. 250 spectateurs. Buts: Bodenmann (2e) 1-0; Boho (17e) 1-1; Bourma (64e) 1-2; Felber (69e) 1-3; Peiro Gimenez (88e) 1-4. Yverdon: Jacquier; Rahm (69e Gnaore), Laaroussi, Girardin (69e Guinand), Pajovic; Bodenmann, Cazé (78e Martin), Potier (78e Dumas), von Dach, Warpelin; Nkamo. Entraîneur: Frédéric Davoli. Servette Chênois: Pereira; Soulard, Felber (78e Sebayang), Hurni, Spälti (1re Fleury); Nakkach, Serrano, Guede Redondo (65e Peiro Gimenez); Padilla (78e Tamplin), Boho, Bourma (65e Lagonia). Entraîneur: Eric Sévérac. Avertissement: Rahm (44e).

