FOOTBALL – Servette-Chênois s’est qualifié en cinquante-sept secondes En Finlande, les joueuses d’Éric Sévérac ont mis moins d’une minute pour écarter Glentoran (1-0). Dans l’antichambre de la Ligue des champions, elles disputeront samedi une première finale. Nicolas Jacquier

Paula Serrano et Sandy Maendly sont sur la bonne voie. ERIC LAFARGUE

Pour Servette FC Chênois, qui entamait mercredi sa course d’obstacles européenne, il n’y a pas eu de mauvaise surprise. À Mariehamn, capitale régionale de l’archipel finlandais d’Aland, les championnes de Suisse ont franchi l’écueil assez peu élevé que représentait leur modeste adversaire nord-irlandaise. Contre Glentoran, elles ont pourtant dû se contenter d’un court succès: 1-0, but signé Jade Boho Sayo, tombé après cinquante-sept secondes. Soit quatre de plus qu’il n’en avait fallu à Antunes pour mettre les hommes sur orbite dimanche à Saint-Prex, en Coupe. Quand on évoque l’importance d’un départ réussi…