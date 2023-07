Football – Servette fait match nul contre Genk pour son retour en Ligue des champions 24 ans après leur dernière participation, les Genevois gardent toutes leurs chances au 2e tour qualificatif. Yves Desplands

LA joie des Genevois après l’égalisation de Steve Rouiller. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Le Servette FC a fait match nul (1-1), mardi soir, en match aller du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions, contre les Belges de Genk, devant 18’026 spectateurs au Stade de Genève.

Les Genevois retrouvaient la plus prestigieuse des compétitions européennes, 24 ans après leur dernière participation. En 1999, ils avaient fait 2-2 contre les Autrichiens de Sturm Graz au match retour du 3e tour qualificatif aux Charmilles, grâce à des buts de Juarez et Thurre, mais étaient éliminés de la compétition à cause d’une défaite 1-2 à l’aller.

Mardi soir, les hommes de René Weiler avaient pour objectif ce 3e tour, mais les Belges ont su jouer les bons coups et le danger était latent sur le terrain genevois. Il s’est malheureusement transformé en catastrophe, à la 21e minute, quand le Nigérian Toluwalase Arokodare a trompé Jérémy Frick pour le 1-0 des visiteurs.

Rouiller à l’égalisation

Servette a dès lors bien compris qu’il ne faudrait pas gaspiller ses chances et une occasion de David Douline, à la 45e minute, aurait pu permettre aux hôtes d’égaliser. Mais le poteau s’est opposé et la mi-temps est arrivée sur ce score déficitaire.

En deuxième période, les Belges ont continué à construire leur jeu et les Servettiens ont tenté de profiter de tous les ballons disponibles devant les buts de Genk. Et, comme souvent dans des matches compliqués, c’est grâce à un coup de pied arrêté que les Genevois ont pu égaliser (78e). Un envoi de Timothé Cognat depuis le côté droit à trouver la tête de Steve Rouiller qui a habilement dévié le ballon hors de portée du gardien belge, Maarten Vandevoordt.

Si la fin du match a été servetienne, les Belges sont restés dangereux et ils ont fait trembler les nombreux fans genevois sur un dernier coup franc, à la 96e minute. Mais le score n’a pas bougé et tout se jouera au match retour, le mercredi 2 août, à Genk (19 heures).

Servette - Genk 1-1 (0-1) Stade de Genève, 18’026 spectateurs. Arbitre: V. Istvan (Hon). Buts: 21e Arokodare 0-1; 77e Rouiller 1-1. Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Antunes (72e Guillemenot), Cognat, Douline (80e Ondoua), Kutesa (71e Fofana); Crivelli, Bedia (80e Rodelin). Genk: Vanderwoordt; Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe-Ditu; Heynen (68e Ouattara), El Khannouss (59e Ait El Hadj), Hrosovsky (86e Galarza); Paintsil, Arokodare (86e Sor Yira), Fadera (46e Trésor). Avertissements: 28e Douline (jeu dur), 39e Antunes (jeu dangereux), 52e Munoz (antijeu), 80e Paintsil (jeu dur), 84e Cuesta (jeu dur), 92e Guillemenot (jeu dur).

