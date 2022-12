Victoire à Yverdon – Servette gagne le derby et poursuit son sans-faute Les Genevoises ont survolé le choc des extrêmes de Super League. Samedi à Yverdon, elles se sont imposées 0-2, récoltant leur 10e succès consécutif. Florian Paccaud Yverdon

Le Servette FC Chênois Feminin d’Eric Sévérac s’est imposé à Yverdon. KEYSTONE/Martial Trezzini

Pour son dernier match avant les fêtes, Servette n’a pas fait de cadeau. Au Stade municipal, les Genevoises ont fait honneur à leur rang de leaders de Super League, dominant Yverdon 0-2. Assurées de terminer l’année avec le titre honorifique de championnes d’automne sous le sapin, les Grenat ont remporté samedi leur 10e match en autant de parties. Les Nord-Vaudoises restent ainsi lanterne rouge, avec un seul point au compteur et un goal-average de -34 (1 but marqué, 35 encaissés).

Pourtant, les Vaudoises ont tenu le premier quart d’heure, malgré une grosse pression servettienne. Serrano a manqué le cadre (4e) et Roch a sorti le grand jeu sur des tentatives de Padilla (8e) et de Clémaron (12e). Nakkach a fait trembler les montants yverdonnois sur un missile dès 25 mètres (11e). Ce n’était que partie remise: l’internationale marocaine a ouvert le score d’un tir en pleine lucarne (19e). La brèche était ouverte et Padilla a repris victorieusement un centre de Filipa pour doubler la mise (20e).

Les visiteuses ont ensuite maîtrisé leur sujet, se créant plusieurs opportunités de prendre trois longueurs d’avance. Sans réussite, le froid freinant progressivement les ardeurs genevoises. Ces dernières ont même manqué un penalty, Roh repoussant l’essai de Padilla (90e).

Offensivement, les protégées de Micael Diaz ne sont jamais parvenues à remettre en question l’avantage grenat. Avec un seul but inscrit en 10 matches de championnat, elles ne doivent pas chercher ailleurs les raisons de leur dernière place au classement. Face à la meilleure défense du championnat (5 buts encaissés), les Nord-Vaudoises ont dû attendre la 68e minute pour se créer leur première et seule chance de trouver la faille. Mais Bodenmann a manqué de réussite pour profiter d’un cafouillage à la suite d’un corner.

Dans ce choc des extrêmes, les Genevoises n’ont pas eu à forcer leur talent pour poursuivre leur sans-faute et pourront entamer 2023 avec la certitude qu’elles peuvent récupérer leur couronne. Ce qui n’est pas le cas d’Yverdon, qui, même s’il n’a pas démérité, devra changer quelque chose durant la trêve, afin d’éviter la relégation.



Yverdon - Servette 0-2 (0-2) Afficher plus Stade municipal. Buts: 19e Nakkach 0-1. 20e Padilla 0-2. Yverdon: Roch; Rahm (46e Girardin), Zeller, Annaheim, Pajovic; Dumas (62e Weber); Warpelin, von Dach, Da Costa, Bodenmann; Grande (81e Nzeza). Entraîneur: Micael Diaz. Servette: Droz; Hurni (62e Peiro), Felber, Spälti, Filipa; Serrano, Nakkach (78e Tufo), Clémaron (62e Mauron); Bert (78e Korhonen)i, Padilla, Bourma (46e Schnider). Entraîneur: Eric Sévérac. Note: 90e Padilla manque un penalty.



Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.