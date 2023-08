Football – Servette s’en sort bien en Ecosse et peut rêver À dix pendant une demi-heure à Glasgow face aux Rangers, le Servette FC a ramené un résultat (2-1) qui laisse de l’espoir pour le match retour, en 3e tour qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Robin Carrel Glasgow

Buteur sur penalty, Chris Bédia a permis aux Grenat d’entretenir leur rêve de qualification. Keystone

Les Genevois sont encore en lice pour passer en barrages de C1 et c'est une nouvelle qui n'aurait pas paru évidente après un quart d'heure de jeu. Les Servettiens ont très vite encaissé deux buts, avant de faire parler la magie qui semble les accompagner cet été, lors de cette campagne européenne. De quoi espérer une nouvelle qualification folle la semaine prochaine dans une Praille bouillante?

Sur le premier ballon que les Ecossais ont réussi à faire passer dans la défense genevoise, David Douline a manqué son intervention. Il a voulu se racheter en récupérant le cuir, mais il n'a trouvé que la cheville de Todd Cantwell. Penalty transformé par l'inévitable James Tavernier (5e). À peine le temps de panser ses oreilles après la première éruption d'Ibrox Park et Cyriel Dessers, seul au 2e poteau, a enfilé le 2-0 (15e).

Douline expulsé

En difficulté, les Genevois ont eu de la chance dans leur malheur. Sans deux mauvais choix de Danilo en contre-attaque, l'addition aurait pu être plus lourde avant même la demi-heure. Et quand il n'a pas manqué ses passes, le Brésilien a envoyé une volée dans les étoiles (37e). Sam Lammers, lui, a raté une cage béante une minute plus tard, au bruyant (et des fois insultant) désespoir de fans, qui s’attendaient une avalanche de buts après les 15 premières minutes.

Les Glaswégiens n'ont pas trouvé les mots non plus juste avant la pause, quand une main de Dessers a traîné sur un ballon anodin et repéré par le VAR. Servette a obtenu un penalty tombé du ciel et Chris Bédia ne s'est pas fait prier pour le transformer. Un miracle, d’autant plus que Douline a ensuite été expulsé (59e). Mais le SFC a plié sans rompre, surtout grâce à Joel Mall. Il a dit non à Lammers d'une spectaculaire claquette (54e). Le dernier rempart a remis le couvert, presque avec le même geste, sur une reprise de Dessers à la 70e.

Glasgow Rangers - Servette 2-1 (2-1) Ibrox Park, 48’956 spectateurs. Arbitres: Rumsas, Radius/Suziedélis (LIT). Buts: 6e Tavernier (penalty) 1-0. 15e Dessers 2-0. 43e Bédia (penalty) 2-1. Rangers: Butland; Tavernier, Goldson (88e Wright), Souttar, Barisic; Cantwell, Raskin, Jack (77e Cifuentes); Lammers (77e Dowell), Dessers (88e Hagi), Danilo (65e Sima). Entraîneur: Michael Beale. Servette: Mall; Vouilloz, Rouiller (93e Baron), Severin, Mazikou; Guillemenot, Cognat, Douline, Kutesa; Bédia (79e Rodelin), Fofana (64e Diba). Entraîneur: René Wailer. Notes: Servette sans Ondoua (problème de visa), Crivelli (suspendu), Antunes, Frick, Lyng, Stevanovic, Magnin, Tsunemoto (tous blessés). Avertissements: 13e, Douline (antijeu). 50e, Cantwell (jeu dur). 57e, Souttar (antijeu). 59e, Douline (jeu dur). Expulsion: 59e, Douline (deux avertissements.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

