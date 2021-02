Les échecs de la libéralisation des services publics de base comme l’eau, l’électricité ou les transports publics sont reconnus dans le monde entier, et de nombreuses villes font désormais le choix de «remunicipaliser» leurs services industriels. À Lausanne, nous avons maintenu depuis un siècle en mains publiques les services indispensables à notre vie quotidienne. L’eau, l’électricité, les transports sont fournis par la Commune, le Canton ou des entreprises publiques. Elles sont régulées et contrôlées démocratiquement.

Les Services industriels de Lausanne (SIL) – et leurs 500 employés municipaux, autant d’emplois locaux! – garantissent notre approvisionnement en électricité, énergie, chaleur et accès à internet. La ville possède ainsi un barrage hydroélectrique, un réseau de chauffage à distance, un réseau de fibre optique et plusieurs usines d’électricité et de chaleur. Grâce à cette propriété collective, nous avons en main toutes les cartes pour développer massivement les énergies renouvelables, protéger le climat et améliorer la qualité de vie.

«Il est temps que la Ville devienne productrice publique d’énergie solaire.»

Pour cela, les solutions sont simples et connues: réduction de la consommation inutile d’énergie (par l’isolation des bâtiments), développement de l’efficacité énergétique (un réseau centralisé de chaleur, plutôt que la multiplication des chaudières individuelles), construction de sources d’énergie renouvelable (hydraulique, solaire). Ces solutions sont simples – mais coûteuses.

Ces vingt dernières années, les SIL, en mains vertes, se sont surtout concentrés sur la solidité financière et l’organisation interne de cette entreprise. Ces réformes effectuées, il est temps d’utiliser les SIL pour réussir la transition climatique.

Comme nous l’avons demandé, les SIL viennent enfin de proposer une réflexion sur l’avenir du réseau de gaz et de chauffage à distance. Il s’agira maintenant de transformer les intentions en investissements: des investissements publics qui profiteront à l’économie locale!

Investir dans le solaire

Mais il faut aussi changer d’échelle en ce qui concerne l’énergie solaire. Aujourd’hui, les SIL proposent surtout des subventions aux propriétaires d’immeubles. C’est insuffisant. Il est temps que la Ville devienne productrice publique d’énergie solaire et construise les infrastructures du XXIe siècle, comme nos prédécesseurs l’ont fait pour l’énergie hydroélectrique.

Pour cela, il faut recenser les lieux, bâtiments publics, infrastructures, surfaces industrielles ou friches qui peuvent être équipées de manière volontariste et centralisée en panneaux solaires – et investir pour se donner les moyens d’approvisionner les Lausannoises et Lausannois en une énergie propre et renouvelable. Le meilleur moment pour le faire, c’est maintenant.