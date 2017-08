Concours Le livre sur les quais

24 heures vous offre 10x2 invitations pour la croisière littéraire "Réussir sa vie de couple" avec Macha Méril et Perla Servan-Schreiber, le samedi 2 septembre à 12h30.





Toutes deux sont septuagénaires, sages et aventureuses, sereines et curieuses, toutes deux amoureuses. Macha Méril (Michel et moi) retrouve et vit pleinement, cinquante ans plus tard, l’amour esquissé jadis avec Michel Legrand. Perla Servan-Schreiber (Ce que la vie m’a appris) prend conscience d’une réalité renversante: «la grande affaire de ma vie, c’est d’aimer. Apprentie à vie je suis.» Conduit par Roselyne Fayard, le dialogue de deux jeunes vieilles dames sincères, passionnées, qui conquièrent «l’acceptation joyeuse de la réalité», s’en émerveillent et partagent gaîment leurs découvertes.





Délai de participation au concours: Mercredi 16 août à 22 heures.



Participez

PAR SMS

• Fr. 1.50 par SMS

Tapez 24 COUPLE

Envoyez le message au numéro 8000



PAR TELEPHONE

• Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe

0901 441 444 code 92



PAR COURRIER

• Concours "Croisière littéraire"

Marketing 24 heures, Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne



Participez gratuitement Civilité Monsieur Madame* x509 Nom* label for="field_13"> Prénom* Date de naissance* Adresse* v NPA* Localité* Pays* Téléphone* Téléphone mobile* E-mail* Je suis abonné(e), voici mon numéro J'accepte les conditions de participation* Je souhaite recevoir la newsletter du 24 heures

Sur nos applications iPhone, la participation aux concours exclus la société Apple comme interlocuteur, responsable ou comme sponsor pour les gains de ces concours. 24 heures est le seul responsable de l’organisation des concours qui lui sont propres, de la gestion des gagnants et de la remise des gains.