Concours Marc Voltenauer

Prêts pour un chassé-croisé de Genève à Gryon ?

Le nouveau polar de Marc Voltenauer sort le 25 août 2017 !



Après « Le Dragon du Muveran », le polar nordique des Alpes vaudoises – vendu à plus de 30'000 exemplaires en 2016 –, retrouvez l'inspecteur Andreas Auer dans une nouvelle enquête.



«Andreas fonçait au volant de sa vieille BMW. Il enchaînait les virages et jouait avec les limites qu’imposait la route sinueuse. Les haut-parleurs diffusaient encore la chanson À quoi je sers. Le refrain lancinant résonnait au fond de lui comme un écho de son état intérieur. »

Qu’a-t-il bien pu arriver à l’inspecteur Auer ?

Un tueur à gages abat un politicien à l’opéra de Berlin, en plein milieu d’une représentation. Sa prochaine destination : Genève. Et puis, Gryon. Gryon où Andreas Auer, qui vient d’être suspendu par le commandant de police, décide d’aider un ami paysan à la ferme pour sortir de sa déprime. Gryon, ce petit village si paisible. Paisible ? Pas si sûr… Dans la chambre de sa mère, un homme rumine ses fantasmes les plus fous. Il est prêt à passer à l’acte. Un chassé-croisé infernal se profile, et va tout balayer sur son passage. Andreas et les siens en sortiront-ils indemnes ?





