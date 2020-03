Concours 20 KM de Lausanne

A gagner!

20 inscriptions pour la course de votre choix* lors des 20 KM de Lausanne les 2 et 3 mai 2020

* sauf pour la course Apéro'run

Délai de participation: Lundi 2 mars à 22h

Augmentez vos chances de gagner en participant en ligne, par téléphone ou SMS :

JOUEZ EN LIGNE (Fr. 1.50 par participation)

Tapez votre numéro de téléphone et le code de sécurité.

PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe) 0901 441 444 code 27

PAR SMS (Fr. 1.50 par SMS) Participez directement sur votre smartphone en envoyant le code 24 KIL au numéro 8000.



Où gratuitement par carte postale : Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes et le code choisi à : 24 heures, CONCOURS KIL,

Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne

En tant qu'abonnés, participez également gratuitement :