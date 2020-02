Gagnez vos billets pour Le Lien au Théâtre Le Reflet, Vevey

Le Lien explore la relation d’une mère et de son fils. Pierre Palmade y joue le rôle d'un écrivain à succès excédé par l'attitude de sa mère – qui n'est autre que l'immense Catherine Hiegel, de la Comédie Française. Le face-à-face est cruel mais les conduit, par instants, à oublier le conflit, à laisser vivre entre eux la tendresse et l’amour. On peut tous se projeter dans cette relation universelle, y reconnaître certains de nos travers, certaines impasses où l’on s’enferme et, qui sait, peut-être, arriver à en sortir ?