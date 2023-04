Des festivals, il en existe à la pelle, un peu comme ces journées mondiales s’égarant dans la célébration de l’œuf, de la lenteur, du rangement de bureau ou du coloriage. Quoique avec ce dernier… on se rapproche un poil de notre sujet: le dessin. Cette noblesse de l’esprit, cette transmission d’âme, ce trait d’humour, de beauté, de tendresse ou d’ironie dont Alberto Giacometti disait, absolutiste, qu’il est «la base de tout» et au nom duquel Renoir avouait: «Ce dessin m’a pris cinq minutes mais j’ai mis soixante ans pour y arriver.»

Le dessin est aussi bien ce souffle de l’insouciance que ce geste de génie déclenchant des enchères jusqu’à 22,7 millions de francs (un record) lorsqu’il est attribué à Michel-Ange! Donc ce dessin, générateur de folles passions, premier des langages et grand dénominateur commun dans l’histoire des civilisations, n’avait pas de fête populaire pour le célébrer en expression imageant nos existences. Ne dit-on pas: dessine-moi une histoire, un mot, un pays et surtout… un avenir?

Le dessin est toujours resté cette arme du sensible, agitateur ou murmure des consciences.

Le premier Festival du dessin 2023 (ouvert ce week-end et jusqu’au 14 mai), à Arles, vient ainsi rendre justice à un art originel qui ne s’est jamais trahi et n’a cessé d’éclairer, de piquer, de caricaturer (dessin de presse), de faire grincer ou rire (dessin d’humour). Ou encore d’enchanter, de raconter, de troubler et d’élever. Alors que le street art renie ses racines transgressives et vindicatives pour des murs davantage cotés, alors que la Bâloise Miriam Cahn souffle sur les braises polémiques de son «Fuck abstraction» exposé à Paris, rappelant que l’art actuel se doit de figurer le monde s’il veut éveiller les esprits, le dessin est toujours resté cette arme du sensible, agitateur ou murmure des consciences.

Le Festival du dessin à Arles en fait une puissante démonstration avec, dans le rôle du boss, l’artiste et éditeur franco-lausannois Frédéric Pajak, descendu en Provence, suivi d’une galerie lausannoise et de très nombreux artistes romands. Identifiant ainsi la Suisse à un pays de dessinateurs…

