Lausanne Hockey Club – Seule certitude: Hudon ne sera pas du voyage Exception faite de Maillard (out pour la saison), les Lions se sont entraînés au complet, à la veille de leur départ pour Ambri. Mais certains ex-cas positifs avaient le souffle court. Jérôme Reynard

Charles Hudon n’a plus joué depuis le 30 décembre en raison d’une blessure à un genou. KEYSTONE

Les 10 joueurs du LHC qui avaient contracté le Covid-19 il y a deux semaines et demi se sont pour la première fois entraînés avec le reste de l’équipe, jeudi matin à la Vaudoise aréna. A la veille de leur retour à la compétition, programmé sur la glace d’Ambri, les Lions ont enchaîné les oppositions à cinq contre cinq, avec une parenthèse dévolue aux situations spéciales.

Les 10 ex-cas positifs se sont tous entraînés dans les lignes a priori titulaires du LHC. Faut-il en déduire qu’ils seront de la partie vendredi à la Valascia et le lendemain à Davos? «Ils ont reçu le feu vert médical pour un retour au jeu, mais certains avaient le souffle un peu court ce matin, a répondu le directeur sportif John Fust. Rien n’est décidé au niveau de l’alignement. Nous avons essayé des choses. Nous allons voir. Peut-être que nous nous déplacerons avec un surplus de joueurs (ndlr: plusieurs jeunes ont passé la semaine avec les Lions) et que nous aviserons sur place, entre vendredi et samedi.» Pour mémoire, les Lausannois passeront la nuit à Coire.

Hudon fait l’impasse

Seule certitude: Charles Hudon ne sera pas du voyage. Blessé à un genou le 30 décembre sur la glace de Ge/Servette, l’attaquant canadien s’est entraîné toute la semaine avec l’équipe, mais le LHC ne veut pas prendre le moindre risque.