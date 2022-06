3,2 millions de francs dérobés – Seule une petite partie du butin devra être restituée aux CFF Jugés en procédure simplifiée, les quatre hommes ayant escroqué l’ex-régie fédérale ont vu leurs peines légères confirmées par le Tribunal pénal fédéral. Christian Brönnimann

Un des anciens collaborateurs des CFF s’est offert une piscine surplombant le lac de Constance, avec l’argent dérobé. Photo: Keystone

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a approuvé mardi l’accord passé entre le Ministère public de la Confédération (MPC) et les quatre auteurs principaux de la grande affaire d’escroquerie des CFF. Les prévenus ne devront définitivement rembourser à l’ex-régie fédérale qu’une petite partie des 3,2 millions de francs obtenus frauduleusement, soit entre 150’000 et 250’000 francs chacun. De plus, ils s’en tirent avec des peines de prison avec sursis d’une durée maximale de 24 mois, dont une partie a été convertie par le tribunal en peines pécuniaires avec sursis.