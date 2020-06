Pièces chorégraphiques à Lausanne – Sévelin 36 recommence à danser La Cie Marchepied présente deux créations ce week-end. «La parade nuptiale» a été revisitée pour laisser de l’espace entre les interprètes et «Traces» a été entièrement réinventée. Natacha Rossel

La pièce «La parade nuptiale» a été revisitée afin de laisser de l’espace entre les interprètes. JMONTEN(PF)

Difficile d’esquisser une chorégraphie, de faire circuler des énergies, quand un virus carnassier se plaît à virevolter entre les corps. La Cie Marchepied s’y frotte avec deux pièces, ce week-end, sur les planches de Sévelin 36. L’antre lausannois de la danse contemporaine se pliera bien sûr aux mesures sanitaires: jauge réduite à 80 personnes maximum, port du masque (non obligatoire) et désinfection tous azimuts. Peu importe. Pour Corinne Rochet, codirectrice de la compagnie, «ce n’est que sur le plateau que notre travail a du sens. La relation à l’espace de jeu et la rencontre avec le public sont essentielles.»

«Nous avons conçu une nouvelle pièce en travaillant sur les moments de silence, l’absence, les situations absurdes et notre rapport au corps durant cette période» Corinne Rochet, chorégraphe et cofondatrice de la Cie Marchepied

La première pièce, «La parade nuptiale», explore la danse du défilé, tantôt envoûtante, tantôt exaltée. Signée du Bernois Joshua Monten, la chorégraphie a été revisitée afin de répondre aux contraintes de distanciation. «Les interprètes évoluent à l’unisson, souvent l’un à côté de l’autre, il n’était donc pas très difficile de laisser de l’espace entre eux», souligne-t-elle. La seconde, en revanche, se prêtait peu aux nouvelles normes sociales. «Nous avions conçu la pièce autour de la relation de proximité, il y avait beaucoup de portés.» Les deux fondateurs de Marchepied et de la Cie Utilité publique, Corinne Rochet et Nicolas Petit, ont donc choisi de repartir de zéro.

Absurde et nostalgique

«Plutôt que de chercher un compromis, nous avons réfléchi à ce qui s’était passé ces deux derniers mois. Nous avons conçu une nouvelle pièce en travaillant sur les moments de silence, l’absence, les situations absurdes et notre rapport au corps durant cette période.» Seul demeure le titre du spectacle, «Traces». Celles d’un temps suspendu. «C’est un objet scénique à la fois drôle, absurde et nostalgique, décrit la chorégraphe. Intensives, les répétitions ont pu reprendre le 8 juin. «Nous étions un petit nombre, il était donc assez facile de redémarrer.»

Les deux pièces seront interprétées par quatre jeunes danseurs issus du stage d’insertion professionnelle entrepris cette année par la Cie Marchepied – connue jusqu’alors sous le nom de Cie Junior Le Marchepied. Corinne Rochet explique: «Lorsque nous avons fondé la compagnie, il y a vingt ans, il n’existait pas de formation en danse contemporaine en Suisse. Ça a énormément évolué ces dernières années, ce qui nous a conduits à prendre une nouvelle orientation.» Jusqu’alors, le binôme offrait un parcours de formation à dix à douze danseurs. À présent, elle accueille quatre stagiaires rémunérés, pendant six mois, dans le but d’accompagner leur immersion dans le milieu. Ce week-end, ils présenteront le fruit de leur travail devant un public certes restreint, mais bien présent.