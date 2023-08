«Sévère mise en garde» – La Chine lance des manoeuvres militaires autour de Taïwan L’armée chinoise a lancé samedi des exercices aériens et maritimes autour de l’île de Taïwan à titre de «sévère mise en garde».

La Chine a lancé samedi des manoeuvres militaires autour de Taïwan à titre de «sévère mise en garde», selon les médias d’Etat, après avoir protesté contre une escale aux Etats-Unis du vice-président de l’île, William Lai.

«Le commandement de la zone est de l’Armée populaire de libération chinoise a lancé samedi des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l’armée de l’air autour de l’île de Taïwan» destinés à tester la capacité des navires et avions chinois «à prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes», a écrit l’agence officielle Chine nouvelle en citant l’armée.

